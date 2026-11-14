Mentre sta affrontando la prima esperienza in Nazionale maggiore, si rincorrono le voci sul futuro di Alphadjo Cisse: il trequartista del Milan è finito nei pensieri del Chelsea. La società rossonera non vuole farsi trovare impreparata e sta lavorando al rinnovo, ma ci sono alcuni aspetti importanti da prendere in considerazione.

Cisse, com'è arrivato al Milan?

Il Milan prepara il rinnovo

Calciomercato Milan, il Chelsea pensa a Cisse

"Il Milan se non si muove velocemente per Cisse arriva la Premier. Si sta iniziando a svegliare la sentinella londinese del Chelsea".

L'errore da non commettere