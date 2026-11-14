Alphadjo Cisse tra il rinnovo con il Milan e le sirene di Premier League: i dettagli da Nicolò Schira sull'interesse del Chelsea
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Mentre sta affrontando la prima esperienza in Nazionale maggiore, si rincorrono le voci sul futuro di Alphadjo Cisse: il trequartista del Milan è finito nei pensieri del Chelsea. La società rossonera non vuole farsi trovare impreparata e sta lavorando al rinnovo, ma ci sono alcuni aspetti importanti da prendere in considerazione.
Cisse, com'è arrivato al Milan?Riavvolgiamo il nastro a febbraio 2026, quando il Milan chiude l'operazione per assicurarsi il cartellino di Cisse, versando 8,5 milioni nelle casse del Verona. A condurre l'affare sono stati Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, scatenando anche una controversia con Massimiliano Allegri. Il classe 2006 resta in prestito in Serie B al Catanzaro fino a giugno, ma un brutto infortunio chiude la sua stagione in anticipo. Durante il ritiro estivo convince Ruben Amorim a trattenerlo in rosa e ripaga la fiducia realizzando 8 gol nelle prime 13 presenze.
Il Milan prepara il rinnovoUn rendimento che inevitabilmente richiede un adeguamento contrattuale. L'accordo che lega Cisse al Milan è valido fino al 30 giugno 2030, con un ingaggio da 800 mila euro netti a stagione. Per evitare di perderlo, la dirigenza rossonera ha già intavolato i discorsi per il rinnovo. A ottobre ci sono stati diversi incontri con gli agenti del ragazzo: l'obiettivo è chiudere entro la fine dell'anno.
Calciomercato Milan, il Chelsea pensa a CisseMentre il Milan prova a chiudere per il rinnovo, però, in Inghilterra qualcuno ha già drizzato le antenne. Nelle scorse settimane si era parlato di Brighton e Bournemouth, ma nella corsa a Cisse potrebbe inserirsi anche il Chelsea. A fornire le ultime novità è stato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube in compagnia di Sandro Sabatini:
"Il Milan se non si muove velocemente per Cisse arriva la Premier. Si sta iniziando a svegliare la sentinella londinese del Chelsea".
L'errore da non commetterePer ora il Chelsea sta semplicemente sondando il terreno, ma se decidesse di affondare il colpo potrebbe mettere sul piatto offerte difficili da rifiutare. Vendere Cisse sarebbe facile: plusvalenza garantita e bilanci sistemati. Ma il Milan non è questo. Se Gerry Cardinale ci tiene davvero a dimostrare ai tifosi di essere cambiato, non esiti a declinare le proposte che arriveranno e blindi il classe 2006.
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