Il talento rossonero classe 2006 escluso dai convocati per la sfida di Nations League al Meazza: titolari dal 1' Mike Maignan e Adrien Rabiot con la fascia al braccio
Milan, Cissè: "Era tutto fatto con il PSV, poi .... Il mio nome? Ecco come si pronuncia"
Questa sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Italia-Francia, big match della 5ª giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Per l'occasione, però, rischia seriamente di saltare l'atteso derby tutto rossonero sul terreno di gioco tra l'azzurro Alphadjo Cisse e i due 'galletti' meneghini Mike Maignan e Adrien Rabiot, rispettivamente guidati dai Commissari Tecnici Roberto Mancini e Zinédine Zidane.
La decisione di Roberto Mancini: Alphadjo Cisse verso la tribunaDopo giorni, infatti, in cui si è ipotizzato addirittura l'utilizzo di Alphadjo Cisse da esterno offensivo titolare nel 4-3-3 disegnato dal Commissario Tecnico Roberto Mancini, alla fine il selezionatore azzurro ha deciso di mandare il classe 2006 del Milan in tribuna per la sfida contro i 'Bleus' di Zinédine Zidane.
Cisse, dunque, guarderà Italia-Francia dagli spalti del 'suo' stadio — lo stesso impianto in cui scende abitualmente in campo con la maglia del Milan — insieme ad altri cinque esclusi eccellenti della lista azzurra:
- Mattia Liberali (ex rossonero, oggi al Como);
- Matteo Palma (Udinese);
- Honest Ahanor (Crystal Palace);
- Federico Gatti (Juventus);
- Niccolò Pisilli (Roma).
Francia con Maignan e capitan Rabiot: le probabili formazioni di San SiroNelle fila della Francia, invece, è assolutamente sicura la presenza dal primo minuto dei due pilastri milanisti Mike Maignan tra i pali e Adrien Rabiot in mezzo al campo. Proprio il centrocampista rossonero indosserà anche la fascia di capitano della selezione transalpina nella notte del Meazza.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. C.T.: Mancini.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. C.T.: Zidane.
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