Il talento rossonero classe 2006 escluso dai convocati per la sfida di Nations League al Meazza: titolari dal 1' Mike Maignan e Adrien Rabiot con la fascia al braccio

Daniele Triolo
- Milano
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Questa sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Italia-Francia, big match della 5ª giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Per l'occasione, però, rischia seriamente di saltare l'atteso derby tutto rossonero sul terreno di gioco tra l'azzurro Alphadjo Cisse e i due 'galletti' meneghini Mike Maignan e Adrien Rabiot, rispettivamente guidati dai Commissari Tecnici Roberto Mancini e Zinédine Zidane.

La decisione di Roberto Mancini: Alphadjo Cisse verso la tribuna

Dopo giorni, infatti, in cui si è ipotizzato addirittura l'utilizzo di Alphadjo Cisse da esterno offensivo titolare nel 4-3-3 disegnato dal Commissario Tecnico Roberto Mancini, alla fine il selezionatore azzurro ha deciso di mandare il classe 2006 del Milan in tribuna per la sfida contro i 'Bleus' di Zinédine Zidane.
Alphadjo Cisse (attaccante AC Milan), qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello

Cisse, dunque, guarderà Italia-Francia dagli spalti del 'suo' stadio — lo stesso impianto in cui scende abitualmente in campo con la maglia del Milan — insieme ad altri cinque esclusi eccellenti della lista azzurra:

  • Mattia Liberali (ex rossonero, oggi al Como);
  • Matteo Palma (Udinese);
  • Honest Ahanor (Crystal Palace);
  • Federico Gatti (Juventus);
  • Niccolò Pisilli (Roma).

Francia con Maignan e capitan Rabiot: le probabili formazioni di San Siro

Nelle fila della Francia, invece, è assolutamente sicura la presenza dal primo minuto dei due pilastri milanisti Mike Maignan tra i pali e Adrien Rabiot in mezzo al campo. Proprio il centrocampista rossonero indosserà anche la fascia di capitano della selezione transalpina nella notte del Meazza. Ecco, qui di seguito, le probabili formazioni di Italia-Francia di questa sera a San Siro:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. C.T.: Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. C.T.: Zidane.

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