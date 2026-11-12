Milan, Cissè: "Era tutto fatto con il PSV, poi .... Il mio nome? Ecco come si pronuncia"

Questa sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Italia-Francia, big match della 5ª giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Per l'occasione, però, rischia seriamente di saltare l'atteso derby tutto rossonero sul terreno di gioco tra l'azzurro Alphadjo Cisse e i due 'galletti' meneghini Mike Maignan e Adrien Rabiot, rispettivamente guidati dai Commissari Tecnici Roberto Mancini e Zinédine Zidane.

La decisione di Roberto Mancini: Alphadjo Cisse verso la tribuna

Dopo giorni, infatti, in cui si è ipotizzato addirittura l'utilizzo dida esterno offensivo titolare neldisegnato dal Commissario Tecnico, alla fine il selezionatore azzurro ha deciso di mandare il classe 2006 delin tribuna per la sfida contro i 'Bleus' di

Cisse, dunque, guarderà Italia-Francia dagli spalti del 'suo' stadio — lo stesso impianto in cui scende abitualmente in campo con la maglia del Milan — insieme ad altri cinque esclusi eccellenti della lista azzurra:

Mattia Liberali (ex rossonero, oggi al Como);

(ex rossonero, oggi al Como); Matteo Palma (Udinese);

(Udinese); Honest Ahanor (Crystal Palace);

(Crystal Palace); Federico Gatti (Juventus);

(Juventus); Niccolò Pisilli (Roma).

Francia con Maignan e capitan Rabiot: le probabili formazioni di San Siro

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Nelle fila della, invece, è assolutamente sicura la presenza dal primo minuto dei due pilastri milanistitra i pali ein mezzo al campo. Proprio il centrocampista rossonero indosserà anche ladella selezione transalpina nella notte del Meazza.Ecco, qui di seguito, ledi Italia-Francia di questa sera a San Siro:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. C.T.: Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. C.T.: Zidane.