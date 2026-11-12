Ben 6 dei 13 giocatori del Milan impegnati con le rispettive selezioni Nazionali in questa sosta del campionato del mese di novembre scenderanno in campo nella serata di oggi, giovedì 12 novembre 2026. Tra amichevoli giovanili e sfide di cartello in Nations League, i tifosi rossoneri e il tecnico Rúben Amorim seguiranno con grande attenzione le prestazioni di Christian Comotto, Diego Moreira, Alphadjo Cisse, Mike Maignan, Adrien Rabiot e Luka Modrić.

Ore 17:00: Christian Comotto apre la giornata con l'Italia Under 20

Ore 18:00: Diego Moreira in Turchia-Belgio di Nations League

Ore 20:45: derby rossonero in Italia-Francia e Modrić a Wembley

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Il riepilogo degli impegni dei rossoneri di giovedì 12 novembre 2026

Ore 17:00 — Italia Under 20-Portogallo (Amichevole, Stadio 'Euganeo' di Padova): Christian Comotto .

— (Amichevole, Stadio 'Euganeo' di Padova): . Ore 18:00 — Turchia-Belgio (Nations League, İzmir Atatürk Stadium): Diego Moreira .

— (Nations League, İzmir Atatürk Stadium): . Ore 20:45 — Italia-Francia (Nations League, Stadio 'San Siro' di Milano): Alphadjo Cisse contro Mike Maignan e Adrien Rabiot .

— (Nations League, Stadio 'San Siro' di Milano): contro e . Ore 20:45 — Inghilterra-Croazia (Nations League, Wembley Stadium di Londra): Luka Modrić.

Ad aprire le danze, alle, sarà il giovane centrocampista, impegnato in amichevole con la maglia dell'allenata dal Commissario Tecnicocontro i pari età del. Il test internazionale è in programma nella cornice dello stadio 'Euganeo' di Padova e rappresenterà un'importante vetrina per il talento del vivaio rossonero.Quindi, a partire dalle, via agli impegni ufficiali dei calciatori rossoneri in. All'İzmir Atatürk Stadium, lariceverà ilguidato dal Commissario Tecnico, grande ex giocatore del Milan, per la. Nelle fila dei 'Diavoli Rossi' troverà spazio l'esterno rossoneroAllescenderanno in campo tutti gli altri big rossoneri. Allo stadio 'Giuseppe Meazza' di, in occasione del big match— altra partita fondamentale del medesimo raggruppamento di Lega A — andrà in scena un affascinante incrocio tutto a tinte rossonere: il talento, alla sua prima storica convocazione nella Nazionale maggiore del C.T., sfiderà da avversario i compagni di squadra, punti di forza dei 'Bleus' allenati daIn contemporanea, nella prestigiosa cornice dia Londra, l'affronterà invece laper la: tra i balcanici è prevista la presenza dal primo minuto del fuoriclasse rossonero

'PianetaMilan.it' vi terrà costantemente aggiornati in tempo reale sulle gesta in campo e sul minutaggio dei giocatori del Diavolo di Rúben Amorim.