Sei rossoneri protagonisti tra amichevoli e Nations League: riflettori puntati su Italia-Francia con l'esordiente Alphadjo Cisse contro Mike Maignan e Adrien Rabiot
Il Milan di Amorim può puntare allo Scudetto? Occhio a cosa succederà a gennaio
Ben 6 dei 13 giocatori del Milan impegnati con le rispettive selezioni Nazionali in questa sosta del campionato del mese di novembre scenderanno in campo nella serata di oggi, giovedì 12 novembre 2026. Tra amichevoli giovanili e sfide di cartello in Nations League, i tifosi rossoneri e il tecnico Rúben Amorim seguiranno con grande attenzione le prestazioni di Christian Comotto, Diego Moreira, Alphadjo Cisse, Mike Maignan, Adrien Rabiot e Luka Modrić.
Ore 17:00: Christian Comotto apre la giornata con l'Italia Under 20Ad aprire le danze, alle ore 17:00, sarà il giovane centrocampista Christian Comotto, impegnato in amichevole con la maglia dell'Italia Under 20 allenata dal Commissario Tecnico Carmine Nunziata contro i pari età del Portogallo. Il test internazionale è in programma nella cornice dello stadio 'Euganeo' di Padova e rappresenterà un'importante vetrina per il talento del vivaio rossonero.
Ore 18:00: Diego Moreira in Turchia-Belgio di Nations LeagueQuindi, a partire dalle ore 18:00, via agli impegni ufficiali dei calciatori rossoneri in Nations League. All'İzmir Atatürk Stadium, la Turchia riceverà il Belgio guidato dal Commissario Tecnico Mark van Bommel, grande ex giocatore del Milan, per la 5ª giornata del Gruppo 1 della Lega A. Nelle fila dei 'Diavoli Rossi' troverà spazio l'esterno rossonero Diego Moreira.
Ore 20:45: derby rossonero in Italia-Francia e Modrić a WembleyAlle ore 20:45 scenderanno in campo tutti gli altri big rossoneri. Allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, in occasione del big match Italia-Francia — altra partita fondamentale del medesimo raggruppamento di Lega A — andrà in scena un affascinante incrocio tutto a tinte rossonere: il talento Alphadjo Cisse, alla sua prima storica convocazione nella Nazionale maggiore del C.T. Roberto Mancini, sfiderà da avversario i compagni di squadra Mike Maignan e Adrien Rabiot, punti di forza dei 'Bleus' allenati da Zinédine Zidane.
Il riepilogo degli impegni dei rossoneri di giovedì 12 novembre 2026
- Ore 17:00 — Italia Under 20-Portogallo (Amichevole, Stadio 'Euganeo' di Padova): Christian Comotto.
- Ore 18:00 — Turchia-Belgio (Nations League, İzmir Atatürk Stadium): Diego Moreira.
- Ore 20:45 — Italia-Francia (Nations League, Stadio 'San Siro' di Milano): Alphadjo Cisse contro Mike Maignan e Adrien Rabiot.
- Ore 20:45 — Inghilterra-Croazia (Nations League, Wembley Stadium di Londra): Luka Modrić.
'PianetaMilan.it' vi terrà costantemente aggiornati in tempo reale sulle gesta in campo e sul minutaggio dei giocatori del Diavolo di Rúben Amorim.
© RIPRODUZIONE RISERVATA