Milan, Bartesaghi svela i suoi terzini preferiti: Theo Hernández e ... due italiani!

La scorsa stagione Davide Bartesaghi si era conquistato un ruolo da assoluto protagonista nel Milan di Massimiliano Allegri. Il terzino italiano, cresciuto nel vivaio rossonero, aveva trovato continuità diventando una presenza fissa sulla fascia sinistra, collezionando ben 27 partite da titolare e l'ottavo minutaggio più alto di tutta la rosa.

Milan, cambio radicale per Bartesaghi

La situazione, però, è cambiata con l'arrivo in panchina di Ruben Amorim. In questo inizio di stagione, infatti, il tecnico portoghese sta puntando particolarmente su Pervis Estupinan, panchinando così l'italiano. Ma per Bartesaghi presto si presenterà una grandissima occasione.

Come detto poco fa, Amorim ha scelto di dare continuità ad Estupinan, impiegato come titolare in 4 delle 5 partite giocate finora. L'ecuadoriano, strano ma vero, doveva salutare i rossoneri in estate, ma il tecnico ha fermato tutto, decidendo di schierarlo già contro il Torino all'esordio.

Per l'italiano, oltre alla partita contro il Venezia, è arrivata la titolarità solo nella sfida di Europa League contro il Benfica, dove Bartesaghi è risultato essere uno dei calciatori più in difficoltà di tutto l'undici titolare.

Eppure, Amorim avrebbe in mente una mossa ben chiara: dare spazio al giovane italiano già a partire dalla sfida contro il Sassuolo, in programma l'11 ottobre alle ore 18, oppure in Europa League contro il Salisburgo in trasferta. Tutto sta nella gestione delle energie.