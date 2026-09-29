Zachary Athekame si sta prendendo la scena in Francia. Il terzino svizzero classe 2004, oggi in prestito al Lione, è protagonista di un'avvio di stagione a dir poco strabiliante e che sta tirando l'attenzione di tutti. Un percorso che nasce però dall'esperienza maturata in Serie A con il Milan, dove il difensore ha avuto modo di confrontarsi con un campionato molto esigente e con uno degli allenatori più importanti del calcio italiano: Massimiliano Allegri.

Milan, dai rossoneri ai francesi del Lione

Il 15 agosto 2025 Athekame è stato acquistato a titolo definitivo dalper circaapprodando indallo Young Boys. L'esordio è arrivato il 20 settembre nella trasferta contro l'Udinese, vinta poi 3-0: in quell'occasione, il giovane calciatore è entrato all'81esimo al posto di Modric, ricevendo così i suoi primi minuti.

Poco più di un mese dopo è arrivato anche il primo gol: il definitivo 2-2 contro il Pisa. Nel complesso, nell'ultima stagione disputata con i rossoneri, il terzino ha raccolto 27 presenze, 2 goal e 2 assist, numeri che raccontano un'annata molto importante.

Proprio il suo utilizzo da parte di Massimiliano Allegri è stato uno degli argomenti trattati nell'intervista esclusiva rilasciata ai nostri microfoni: nonostante il minutaggio non sempre continuo, il giocatore non guarda con rancore al passato:

"C'è un po' di rabbia nei confronti di Allegri per averti usato poco l'anno scorso?" "No, affatto. Allegri mi ha dato tanto e mi parlava molto, anche in allenamento. Grazie a lui abbiamo capito come si gioca in Serie A; è un allenatore importantissimo in Italia, quindi non sono arrabbiato. Anzi, sono felice per l'esperienza della scorsa stagione".

Parole che danno l'immagine di un giovane che considera il suo trascorso a Milano come una tappa fondamentale della propria carriera, che però necessitava di continuità. Proprio per questo, il 14 agosto di quest'anno è stato spedito in prestito al Lione: una scelta che, secondo Amorim, rappresenta il percorso più idoneo per il calciatore.