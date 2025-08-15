Athekame a Milanello: prime immagini del nuovo acquisto rossonero

Prime fatiche a Milanello per Zachary Athekame, il nuovo acquisto del Milan: Il club ha condiviso le prime immagini del giocatore
Prime fatiche a Milanello per Zachary Athekame, il nuovo acquisto del Milan. Ufficializzato in mattinata, il terzino svizzero, classe 2004, si è messo subito a disposizione di Massimiliano Allegri per il suo primo allenamento in rossonero.
Milan: Athekame, subito al lavoro. Il primo allenamento dello svizzero rossonero
Acquistato per 10 milioni di euro dallo Young Boys, Athekame ha firmato un contratto fino al 2030, diventando l'acquisto più costoso di questa finestra di mercato in Svizzera. Con il suo arrivo, la colonia svizzera in rossonero si allarga, affiancandosi ai connazionali Ardon Jashari e Noah Okafor. Athekame è il quindicesimo svizzero a indossare la maglia del Milan.