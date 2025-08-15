Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Athekame a Milanello: prime immagini del nuovo acquisto rossonero

ULTIME MILAN NEWS

Athekame a Milanello: prime immagini del nuovo acquisto rossonero

Zachary Athekame AC Milan News
Prime fatiche a Milanello per Zachary Athekame, il nuovo acquisto del Milan: Il club ha condiviso le prime immagini del giocatore
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

 

Prime fatiche a Milanello per Zachary Athekame, il nuovo acquisto del Milan. Ufficializzato in mattinata, il terzino svizzero, classe 2004, si è messo subito a disposizione di Massimiliano Allegri per il suo primo allenamento in rossonero.

Milan: Athekame, subito al lavoro. Il primo allenamento dello svizzero rossonero

—  

Acquistato per 10 milioni di euro dallo Young Boys, Athekame ha firmato un contratto fino al 2030, diventando l'acquisto più costoso di questa finestra di mercato in Svizzera. Con il suo arrivo, la colonia svizzera in rossonero si allarga, affiancandosi ai connazionali Ardon Jashari e Noah Okafor. Athekame è il quindicesimo svizzero a indossare la maglia del Milan.

LEGGI ANCHE

Il club ha condiviso le prime immagini del giocatore sui propri canali social, mostrandolo sorridente e pronto a iniziare la sua nuova avventura. In un breve video pubblicato su Instagram, Athekame ha fatto sentire la sua voce: "Sono pronto a dare tutto", un messaggio che fa ben sperare i tifosi per il futuro.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA