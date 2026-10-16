Era tutto pronto, eppure il destino ha riservato altre cose. Franck Kessie non farà ritorno a San Siro contro il Milan, sua ex squadra. Domenica sera, infatti, è in programma la sfida contro i nerazzurri alle ore 18:00, ma il centrocampista ivoriano non prenderà parte al big match a causa di un problema muscolare al polpaccio.

Ex Milan, niente Kessie a San Siro

Dopo la vittoria di ieri in Conference League, la squadra nerazzurra si è allenata questa mattina a Zingonia e, secondo quanto riferito dal club stesso, i calciatori che sono scesi in campo ieri hanno svolto un lavoro di scarto in palestra, mentre il resto ha proseguito con la programmazione normale.

A saltare la sfida, oltre Kessie, saranno anche Scalvini e Kossounou, che hanno svolto delle terapie a parte. Lavoro in palestra e in campo, invece e, per Hien, Sulemana e Pompei, mentre Bellanova, altro ex Milan, si è allenato in gruppo. per quanto riguarda l'ivoriano, si è sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al polpaccio della gamba destra.