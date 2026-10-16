In tutta Europa si sta iniziando a parlare di Nicolò Tresoldi, giovane attaccante di fede milanista che ha realizzato una tripletta all’Inter in Champions League con il suo Club Brugge. Intervenuto ai microfoni di 'ProSieben', Oliver Bierhoff, ex centravanti del Milan e della Nazionale tedesca, si è espresso sulle qualità del giocatore, sulla scelta tra Italia e Germania e sul possibile trasferimento in rossonero.

La crescita di Tresoldi secondo Oliver Bierhoff

“La sua crescita non può che essere vista in modo positivo. Il fatto che si sia affermato anche all’estero è davvero notevole e, naturalmente, lo ha aiutato a fare un passo avanti. È diventato più forte fisicamente e ha acquisito maggiore fiducia in se stesso. Il fatto che riesca a segnare anche in Champions League è un segnale importante che dimostra come sia in grado di reggere il confronto ai massimi livelli internazionali, e non solo nel campionato belga".

La contesa tra le Nazionali di Germania e Italia

"Se continua così, potrà risolvere il problema degli attaccanti nella Nazionale tedesca. È quello che mi auguro, ovviamente, e per questo credo che non si debba perdere tempo. Ma, per quanto ne so, la Federcalcio tedesca è già in contatto con lui. Spero naturalmente che scelga la Germania, perché abbiamo bisogno di ogni talento, soprattutto in attacco. Credo però che la scelta non debba essere presa solo in base a criteri sportivi, ma anche con il cuore".

Tresoldi al Milan? Bierhoff e il paragone con il passato

"Oggi il Milan non è ai livelli di quando ho avuto il privilegio di giocarci io ma ha il potenziale per giocare in un club così grande e di fama internazionale".

Nel corso del suo intervento,ha voluto sottolineare lo sviluppo dalnegli ultimi anni:Il secondo passaggio affrontato dariguarda laper garantirsi le prestazioni del calciatore:Infine,si è soffermato sull'eventualità di un. L’analisi dell’ex bomber evidenzia il ridimensionamento subito dal club negli ultimi quindici anni, in cui è passato dal giocare per vincere le Champions League a faticare ad arrivare tra le prime quattro.