Milan-Frosinone 5-1, le reazioni dei tifosi sui social: "Difendono così alti che sono arrivati in Svizzera"

Se da una parte c'è Luka Modric che si ferma, dall'altra arriva una notizia positiva per Rúben Amorim. Il Milan, infatti, si sta prepara a riabbracciare Fikayo Tomori, assente da diverse settimane a causa di un problema muscolare. Un recupero importante per la difesa, soprattutto in vista degli impegni di Europa League.

Milan, Tomori torna in gruppo

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il difensore inglese tonerà ad allenarsi in gruppo a partire dalla giornata di domani, mercoledì 25 novembre. Una notizia positiva per Amorim, che potrà di nuovo contare su una pedina importante per le rotazioni della difesa.

L'ex centrale del Chelsea era fermo dal 30 ottobre, quando aveva riportato una lesione al flessore mediale della coscia destra. Un infortunio che lo ha costretto a saltare gli ultimi appuntamenti della squadra. Adesso, però, il recupero sembra essere arrivato alla fase conclusiva.

Il difensore, infatti, punta a 'recuperare' la forma fisica per la partita di giovedì contro l'Olympiacos, entrando magari a gara in corso anziché come titolare, in modo da collezionare nuovamente alcuni minuti sulle gambe.