Antenucci prima dell’addio: “Due finali con il Milan Futuro per salvare la SPAL”

Antenucci verso l'addio: "Col Milan Futuro le mie ultime battaglie per Ferrara"

Le parole di Antenucci: "Guardiamo in faccia la realtà: ora abbiamo due finali importantissime. Il mio pensiero oggi è tutto per la salvezza della SPAL. Solo dopo ci sarà spazio per riflettere sul mio percorso. Sono contento di tutto quello che ho fatto. Ho sempre dato tutto per le squadre in cui ho giocato, ma con Ferrara si è creato un legame speciale. C’è stata un’unione vera con la città e questo resterà sempre dentro di me".