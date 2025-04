Panchina Milan, Conceicao si gioca tutto. Il nome di Sarri e un retroscena

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per la panchina del Milan sembrano in rialzo le quotazioni di Maurizio Sarri

Il Milan non è solo occupato nella caccia al nuovo direttore sportivo, ma anche a quella del possibile nuovo allenatore rossonero. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, Sergio Conceicao non molla e punta a giocarsi tutte le sue chance nella finale di Coppa Italia contro il Bologna. Concludere la stagione con ben due trofei, cosa che non accade da addirittura 18 anni, permetterebbe al tecnico portoghese di sedersi al tavolo delle valutazioni avendo fatto tutto il possibile a sua disposizione. Certo, il negativo andamento in campionato e la prematura eliminazione dalla Champions League pesano, ma l'ex Porto vuole comunque provare a convincere la dirigenza del Diavolo.