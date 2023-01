Ora quali obiettivi rimangono? Il Milan è lontano da tutto | News

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia e la sconfitta in finale di Supercoppa, il Milan vede sfumare due obiettivi stagionali su quattro

Enrico Ianuario

Doveva essere la stagione della conferma, invece questo Milan continua a fare fatica. La squadra di Stefano Pioli aveva chiuso il 2022 faticando, sia a livello di prestazioni sia a livello di risultati. Il trend, in questo 2023, non è cambiato chissà quanto, anzi è pure peggiorato. Il Diavolo, infatti, ha già visto sfumare due obiettivi stagionali dichiarati su quattro. Pochi giorni fa i rossoneri sono stati eliminati agli ottavi di finale della Coppa Italia per mano del Torino. Una sconfitta arrivata in modo beffardo, ai tempi supplementari, con la squadra di Ivan Juric in inferiorità numerica. Inaccettabile una sconfitta del genere, specialmente se sei il Milan campione d'Italia in carica. Certo, la sfortuna può anche mettersi di mezzo, ma non puoi avere questo alibi se in campionato la squadra ha appena conquistato cinque punti tra Salernitana, Roma e Lecce. Troppo poco.

Il Milan sta attraversando un calo sia dal punto di vista fisico che mentale, e la partita di ieri sera ne è stata la dimostrazione più limpida. Contro l'Inter la squadra di Stefano Pioli non si è vista. E' come se i rossoneri non fossero mai scesi in campo, infatti non si ricordano chissà quali clamorose occasioni da gol. Merito anche all'Inter, padrone assoluto di un match a senso unico, ma è come se avesse giocato da solo una partita così importante. Anche in questo caso c'era in palio un trofeo che il Diavolo non conquista dal lontano 2016: la Supercoppa Italiana. Un obiettivo dichiarato da Pioli e soci, un obiettivo sfumato. E adesso, caro Milan, cosa ti rimane in questa stagione che rischia di diventare (seriamente) fallimentare?

La situazione in campionato è nota a tutti. Solamente il Napoli può perdere uno scudetto che sembra ormai destinato a riportare all'ombra del Vesuvio 33 anni dopo l'ultima volta. Nonostante la stagione sia ancora lunga, 9 punti di distacco dal Milan secondo in classifica sono tanti e difficili da recuperare. Impossibili, tenendo conto delle ultime prestazioni fornite dai ragazzi di Pioli. E la Champions? Sicuramente il Milan ha avuto il merito di conquistare gli ottavi di finale dopo diversi anni dall'ultima apparizione, ma siamo sinceri: chi crede che questo Milan possa arrivare fino in fondo in questa competizione? Nessuno. Ovviamente si augura ai rossoneri di voltare subito pagina e dare una svolta in positivo a questa stagione che, come detto prima, rischia di diventare fallimentare.