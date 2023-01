Milan, Criscitiello spara a zero su Pioli e Maldini: ecco le sue parole

"C'è stata una sola squadra al comando, l' Inter . Un'altra che, invece non si è più presentata. Il Milan di Stefano Pioli è rimasto nel 2022 . Una squadra sazia da un solo tricolore. Un Milan che ormai si è perso sotto la presunzione di alcuni atteggiamenti che sicuramente non sono riconducibili al Milan dello scorso anno".

"Fikayo Tomori è irriconoscibile - ha incalzato Criscitiello dopo Milan-Inter -. La difesa è ai limiti della decenza tecnica e tattica. Ci sono grandi responsabilità di Pioli, così come sono oggettive le responsabilità dei calciatori. Paolo Maldini ? Se, come già dicevamo da tempo, nell'estate 2021 aveva indovinato tutto sul mercato, nell'estate 2022 non ne ha indovinata mezza".

"A Riyad il Milan non è arrivato, l'Inter ha dominato. Questo è il momento di un bagno di umiltà - ha spiegato Criscitiello - e di dare risposte vere. Simon Kjær ha detto basta con queste giustificazioni, che il Milan è giovane. Bisogna assumersi le responsabilità. Il mercato di riparazione, infine, servirebbe per riparare ma il Milan non si è presentato neanche qui".