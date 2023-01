Calciomercato Milan – Sgarbo all’Inter e implacabile bomber in arrivo?

Mancano poco più di dieci giorni alla fine del calciomercato invernale e il Milan, per ammissione del suo direttore tecnico, Paolo Maldini, non vuole fare niente. O, almeno, questa era l'intenzione del club di Via Aldo Rossi prima che la squadra di Stefano Pioli si infilasse in un periodo fortemente negativo. Pareggi contro Roma e Lecce (entrambi 2-2), eliminazione in Coppa Italia a 'San Siro' per mano del Torino (0-1). Ma, soprattutto, orribile prestazione ieri sera nella finale di Supercoppa Italiana, persa 0-3 contro l'Inter. Urgono rimedi.