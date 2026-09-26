Le cinque vittorie consecutive del Manchester United continuano ad essere un vero e proprio tabù, e persino Rúben Amorim ci scherza su. L'allenatore del Milan ed ex tecnico del Manchester United, è stato protagonista di un divertente siparietto con Frank Illet, il celebre tifoso inglese diventato virale per la sua scommessa legata al suo taglio di capelli, che arriverà solamente quando lo United collezionerà cinque successi di fila.

Il siparietto con Amorim

"L'ho incontrato al summit e la prima cosa che mi ha detto è stata che gli dispiaceva per i miei capelli!"

L'incontro è avvenuto a margine del Portugal Football Summit, dove le strade dell'allenatore rossonero e del tifoso si sono incrociate. A raccontare l'aneddoto è stato lo stesso, visibilmente divertito dalla reazione del tecnico:

Un vero e proprio siparietto che dimostra come al di là delle dinamiche di campo, il legame con l'ambiente inglese è rimasto piuttosto intatto. L'affetto, del resto, è reciproco: "Gli voglio ancora bene"

L'addio di Amorim e il suo staff, avvenuto nel gennaio del 2025, è costato al Manchester United circa 9,5 milioni dietro. Una cifra nettamente inferiore rispetto ai 19,4 milioni previsti inizialmente. A permettere di dimezzare la cifra è stato proprio il Milan, che ha scelto la guida lusitana come erede di Massimiliano Allegri.