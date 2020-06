Allenatore Milan, Rivera: “Rangnick? Non lo conosco. Su Pioli…”

MILAN NEWS – Gianni Rivera, leggenda vivente del Milan, ha parlato della situazione sulla panchina rossonera. Questo il pensiero su Ralf Rangnick e Stefano Pioli ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Non conosco Rangnick, non l’ho mai sentito. Pioli sta facendo quello che può fare con la squadra che gli hanno dato, con l’ambiente che gli hanno creato. Se le cose vanno male paga sempre il tecnico, non la società”.

