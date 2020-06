Calciomercato Milan – Roca, solo contatti esplorativi: occhio all’Arsenal…

CALCIOMERCATO MILAN – Ormai non è un mistero che Marc Roca, centrocampista classe 1996 dell’Espanyol, piaccia al Milan. Lo spagnolo è uno dei tanti nomi fatti per la mediana e ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, però, i rossoneri non sono andati oltre un semplice contatto esplorativo, hanno cercato di capire la fattibilità dell’operazione, ma non hanno potuto affondare il colpo perché ancora non conoscono l’organigramma societario.

Attenzione però all’Arsenal che invece si muove con molta più convinzione. Il club inglese è forte sul giocatore e spera di abbassare il prezzo della clausola sfruttando la situazione dovuta al coronavirus. I ‘Gunners’ sono pronti ad offrire 25 milioni di euro.

