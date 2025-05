Allenatore Milan, Mancini scala posizioni? “Passi in avanti per l’ex CT”

Uno dei nomi emersi nelle ultime settimane nella lista del Milan per l'incarico di prossimo allenatore è Roberto Mancini. L'ex CT dell'Italia e dell'Arabia Saudita, recentemente entrato nella dirigenza della Sampdoria per cercare di salvare il club dalla retrocessione in Serie C, diverse volte è stato accostato al club rossonero. Ancora non è giunto il comunicato ufficiale, ma a breve dovrebbe esserci l'addio di Sérgio Conceicao, che alla fine non è riuscito a portare il Diavolo in Champions League.