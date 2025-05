Il sogno milanista si colora d’azzurro: De Laurentiis, Conte e mercato stupiscono tutti

Una frase che ha fatto letteralmente impazzire tutti i social e i tifosi, del Napoli e non. Il centrocampista belga del Manchester City, considerato uno dei più forti in circolazione, potrebbe davvero vestire la maglia partenopea nel corso della prossima stagione. Altro che colpi alla “occasione” o “giovani prospetti per il futuro”. Gli azzurri stanno letteralmente facendo quello che tutti i tifosi rossoneri speravano facesse il loro club: allenatore forte, progettualità e top player. E il Milan? Il Milan pensa, valuta, riflette, mentre tutti gli altri costruiscono.

Oggi, i rossoneri non hanno ancora un allenatore, non hanno ancora iniziato il mercato e, considerando i probabili addii dovuto dal calciomercato, sembrano vivere in una sorta limbo. Un limbo che si spera però finisca molto presto perché, come ben sappiamo, "dopo Istanbul c'è sempre Atene", e il Milan ha una storia che impone di rialzarsi nel minor tempo possibile e tornare a sognare in grande, proprio come una volta.