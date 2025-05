Allenatore Milan, proposto Mancini ai rossoneri: i dettagli. C'è lo zampino ...

Al Milan sarebbe stato proposto Roberto Mancini come allenatore per la prossima stagione: ecco tutti i dettagli in merito

Fabio Barera Redattore 19 maggio - 18:30

Nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione molto interessante in merito al prossimo allenatore del Milan, che riguarda Roberto Mancini. L'ex Commissario Tecnico dell'Italia, recentemente entrato a far parte della dirigenza della Sampdoria, sarebbe infatti stato proposto ai rossoneri in vista della stagione che verrà. A riferirlo il collega Alessandro Jacobone, tramite un post pubblicato sul proprio profilo 'X'. Secondo quanto si apprende l'idea sarebbe del suo agente Fali Ramadani, per altro lo stesso di Luka Jovic, anche se non si conosce la risposta del Diavolo.

"Proposto alla società rossonera Roberto Mancini, per la panchina 2025/26, idea di Fali Ramadani.

Alessandro Jacobone, poi, incalzato sul tema da alcuni utenti su 'X', ha continuato così: "Il problema non sono le figure che vengono proposte, in questo caso Roberto Mancini a latere del discorso Jovic, Bensì le scelte che poi vengono prese. E la poca fiducia nasce proprio da queste ultime, cosa giustificata e comprensibile. Unica richiesta personale, abbiate pietà di chi dovrà parlare di mercato in questa sessione. L'ambasciatore non porta mai la pena, è costretto a raccontare crude realtà, e soffre esattamente come voi. Forza Milan".