Roberto Manciniè uno dei nomi a sorpresa che potrebbero venire fuori dal toto-allenatore per quanto concerne la panchina del Milan in vista della prossima stagione. Ormai è un discorso che viene portato avanti da settimane e abbiamo capito come i rossoneri possano cambiare il tecnico, salutando Sérgio Conceicao. Anche se quest'ultimo dovesse portare il club alla conquista della Coppa Italia, dopo la Supercoppa Italiana, la sua permanenza è tutt'altro che sicura. I profilo di cui si parla sono davvero parecchi, ma non sono escluse sorprese in questo senso.