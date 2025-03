Roberto Mancinipotrebbe presto uscire dalla rosa dei candidati alla panchina del Milan. L'allenatore italiano, ex CT della Nazionale, sarebbe intenzionato a rientrare in gioco dopo l'esperienza alla guida dell'Arabia Saudita, che di fatto è stata negativa in tutti i sensi, al di là di quello economico si intende. Per quanto riguarda il prossimo tecnico rossonero il suo nome non è tra i più caldi, che ad oggi rimangono Massimiliano Allegri, Cesc Fabregas e Roberto De Zerbi su tutti. Nonostante ciò il suo profilo è stato recentemente accostato al Diavolo e quindi va tenuto in considerazione fino all'ultimo.