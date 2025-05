Allenatore Milan, Tare ha scelto Allegri: ci sarà un tentativo. L’ostacolo è …

Massimiliano Allegri sarebbe il preferito di Igli Tare per la panchina del Milan: un tentativo dovrebbe essere fatto, ma ...

Nelle ultime ore è giunta la notizia della firma di Igli Tare con il Milan e a questo punto parte il toto-allenatore, che potrebbe premiare Massimiliano Allegri. L'ex rossonero è uno degli allenatori senza panchina e per questo motivo nelle ultime settimane è stato accostato a più di un club. Si è parlato della Roma e del Napoli, ma anche il Diavolo potrebbe essere una destinazione gradita. Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega Orazio Accomando, noto giornalista di 'DAZN', in un post pubblicato sul proprio profilo 'X'.