Sull'allenatore: "La questione Italiano non si risolve subito. Lui ha detto al Bologna che gli piacerebbe restare, sparando un po' alto sulla cifra dello stipendio, intorno ai 3 milioni. Il Bologna è rimasto spiazzato e il Milan si inserisce in questo momento di impasse. Lui è il preferito dei rossoneri. Italiano è una partita aperta, ma quello che mi auspico è che la società non perda troppo tempo e abbia pronto un Piano B. Ad oggi iniziano già a ragionare su un Piano B che è Allegri, un nome che a casa Milan qualcuno fa e qualcuno no. Quelli che decidono evidentemente non lo volevano prendere e hanno preso Conceicao. C'è poi un terzo nome che è Roberto De Zerbi. Non è una garanzia, ma è tornato in voga nelle ultime ore, pur non essendoci stati contatti. Sarri e Tare non si sono lasciati bene, quindi le quotazioni sono crollate".