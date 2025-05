Calciomercato Milan, contatti Arsenal-Leao: si è mosso Berta. I dettagli

Oltre a Tijjani Reijnders - Manchester City , un altro big del Milan potrebbe essere tentato dalla Premier League: trattasi di Rafael Leao , che è finito nel mirino dell' Arsenal . Il portoghese, che ha da qualche mese rinnovato il proprio contratto con il club rossonero, ha sempre dichiarato di voler rimanere in rossonero. D'altronde a Milano si trova bene e ha trovato una sua dimensione. C'è però da dire che l'ultima stagione non è stato proprio la migliore per lui, anche per i contrasti con gli allenatori Paulo Fonseca e Sérgio Conceicao , fattori che lo potrebbero spingere a cercare una nuova avventura nella prossima stagione.

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'FootMercato', prestigioso portale francese. Secondo quanto riferito, infatti, l'Arsenal avrebbe messo nel mirino Rafael Leao, tra i candidati dai Gunners in vista della prossima finestra di calciomercato. Per quanto non sia lui il primo nome in lista, ci sarebbero stati contatti tra le parti. Circa dieci giorni fa, infatti, il direttore sportivo Andrea Berta avrebbe avuto un contatto telefonico con il portoghese. Il tema della chiamata sarebbe stata la volontà da parte del club inglese di dimostrare al ragazzo il forte interesse.