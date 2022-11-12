La lotta Scudetto si preannuncia appassionante fino all'ultimo, con il Milan che al momento è secondo in classifica e deve inseguire un Napoli che a oggi è stato praticamente perfetto, come sottolineato da Massimiliano Allegri in conferenza. Al tecnico della Juventus è stato chiesto se, visti i ritmi dei partenopei, fosse ancora possibile puntare al titolo. L'allenatore ha fatto notare che gli azzurri hanno perso solo 4 punti, lasciando intendere che prima o poi qualche punto lo lasceranno per strada.

Ecco dunque tutte le parole di Allegri a riguardo: "Il Napoli anche oggi ha vinto, ha perso solo 4 punti. Nel calcio quello che si dice oggi non vale domani. Noi pensiamo solo a fare bene domani sera, per farci poi trovare pronti il 4 gennaio". Un grande assente per la partita di domani >>>

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