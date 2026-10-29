Massimiliano Allegri e il Napoli rinunciano a presentare ricorso per la squalifica di due giornate rimediata dopo i fatti dell'Olimpico
Allegri-Pellegatti, il siparietto in conferenza scatena le risate della sala stampa | VIDEO
Nessun ricorso in vista, Massimiliano Allegri accetta la squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo dopo l'espulsione e le parole forti volate nei corridoi del 'Maradona' dopo Napoli-Roma 3-3. L'ex tecnico del Milan, al centro delle polemiche anche per una frase sul suo passato in rossonero, non sarà in panchina per due impegni chiave degli azzurri.
Napoli, Allegri rinuncia al ricorsoPochi istanti dopo le comunicazioni del giudice sportivo, il Napoli aveva annunciato l'intenzione di presentare ricorso per le due giornate di squalifica inflitte al tecnico. Questa la nota ufficiale diramata dalla società campana:
"La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri".
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno infrasettimanale contro il Monza, Allegri ha annunciato il dietrofront:
"Ho deciso di non presentare ricorso contro la squalifica di due giornate. Non vorrei che alla fine me ne dessero quattro...".
Il legale del Napoli: "Gesto di grande rispetto, speriamo venga apprezzato"A confermare e spiegare i motivi dietro il mancato ricorso è stato Mattia Grassani, legale del Napoli. Questa la nota trasmessa all'ANSA:
"Massimiliano Allegri, con il mio pieno avallo, ha deciso di rinunciare e la sanzione quindi sarà definitiva. Speriamo questo venga apprezzato dagli organismi federali come gesto di grande rispetto e responsabilità, l'apertura di un dialogo perché la stagione è agli inizi nel rispetto delle prerogative di tutti i protagonisti in primis Allegri. Speriamo che questa scelta venga apprezzata, non si intendeva affrontare in maniera conflittuale una situazione di sfogo forse sopra le righe ma sanzionato in maniera che noi riteniamo eccessivamente afflittiva, ma che accettiamo in maniera definitiva".
Tensione nel post-partita e il riferimento al passato rossoneroNelle ore successive alla sfida del ‘Maradona’, i quotidiani hanno ricostruito il parapiglia avvenuto nei corridoi degli spogliatoi prima che Allegri si presentasse in sala stampa. In quell'occasione, il tecnico si sarebbe lasciato andare ad uno sfogo verbale diretto all'indirizzo della dirigenza giallorossa, tirando in ballo l'epilogo dello scorso anno quando sedeva sulla panchina del Milan e vide sfumare la qualificazione in Champions League all'ultima giornata. La Roma ha respinto al mittente qualsiasi insinuazione, rimarcando la regolarità del traguardo conquistato sul campo.
Quali partite salta Allegri?Dopo aver saltato la trasferta sul campo del Monza, Allegri non sarà in panchina neanche per Juventus-Napoli: il big match in agenda domenica 1 novembre alle 20:45.
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