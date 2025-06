Allegri, prima uscita da allenatore del Milan: ecco il Derby Italiano di Galoppo

"Prima uscita" da neoallenatore del Milan per Allegri, ma in una veste inedita: il suo cavallo gareggerà al Derby Italiano di Galoppo

La capitale si prepara a vivere un lunedì 2 giugno all'insegna della competizione e della grande tradizione ippica. L'Ippodromo Capannelle ospiterà il 142° Derby Italiano di Galoppo, l'evento clou della stagione, noto come "Derby Day". Quest'anno, l'appuntamento assume un sapore molto speciale per il Milan, con la "prima uscita" del neoallenatore Massimiliano Allegri in una veste inedita: quella di proprietario. Il suo cavallo, Became Good sarà infatti al via in questa prestigiosa corsa.