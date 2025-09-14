Pianeta Milan
Allegri non solo Milan: torna 'in campo' anche il suo cavallo Mr Darcy
Alle 14.58 tornerà in gara Mr Darcy, cavallo della Alma Racing di proprietà proprio di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
Emiliano Guadagnoli
Si torna in campo. Il Milan giocherà questa sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Non l'unico evento sportivo che seguirà Massimiano Allegri, il tecnico livornese sarà concentrato anche verso all’Ippodromo Capannelle.

Mr Darcy il cavallo di Allegri

Come riportato dall'ufficio stampa dell'ippodromo, alle 14.58 tornerà in gara Mr Darcy, cavallo della Alma Racing di proprietà proprio di Massimiliano Allegri. Mr Darcy vinse il prestigioso Premio Ribot sempre presso l'ippodromo di Roma.

Come racconta il comunicato, il cavallo è assente dal 27 marzo, ma ha totalizzato quattro vittorie e due piazzamenti nelle ultime sei uscite. Il fantino di Mr Darcy, si legge, sarà Tore Sulas, in rigorosa giubba amaranto. Tanta fortuna quindi a Massimiliano Allegri per la corsa del suo cavallo e non solo. Dopo l'evento all'ippodromo energie e focus completamente verso San Siro dopo il Milan affronterà il Bologna in una partita molto importante, visto che l'esordio in casa in campionato è stato deludente (sconfitta contro la Cremonese).

