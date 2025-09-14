Allegri non solo Milan: torna ‘in campo’ anche il suo cavallo Mr Darcy

Come racconta il comunicato, il cavallo è assente dal 27 marzo, ma ha totalizzato quattro vittorie e due piazzamenti nelle ultime sei uscite. Il fantino di Mr Darcy, si legge, sarà Tore Sulas, in rigorosa giubba amaranto. Tanta fortuna quindi a Massimiliano Allegri per la corsa del suo cavallo e non solo. Dopo l'evento all'ippodromo energie e focus completamente verso San Siro dopo il Milan affronterà il Bologna in una partita molto importante, visto che l'esordio in casa in campionato è stato deludente (sconfitta contro la Cremonese).