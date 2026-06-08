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Allegri-Napoli, matrimonio in bilico? C’è l’intesa, ma serve superare lo scoglio Milan

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C'è l'accordo tra il Napoli ed Allegri, ma il Milan blocca l'approdo del tecnico sulla panchina: la situazione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri e il Napoli sono ormai quasi sposi, ma il Matrimonio ufficiale continua a slittare di giorno in girono. L'accordo tra l'ex allenatore del Milan e il club azzurro c'è già, ma l'ufficialità non è ancora arrivata. Una situazione che inizia ad alimentare parecchie voi tra i tifosi azzurri, ma la domanda è una sola: cosa manca per la firma? La risposta, ovviamente, porta solamente ad un nome solo: il Milan.

Milan la causa della mancata ufficialità di Allegri al Napoli?

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Secondo le ultime notizie, Allegri avrebbe trovato l'accordo con il Napoli già da prima di Milan-Cagliari. L'ex allenatore del Diavolo, infatti, è stato ritenuto il profilo perfetto per il dopo Conte: accordo biennale fino al 2028. Sembrerebbe tutto definito, eppure manca qualcosa: il tecnico livornese, infatti, deve risolvere prima la situazione con il suo vecchio club.

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Il punto più importante riguarda proprio il rapporto tra allegri e la squadra rossonera. L'allenatore, infatti, non ha dato le sue dimissioni, bensì è stato esonerato dal club dopo il mancato approdo in Champions League. A livello formale, perciò, Allegri è ancora un tesserato del Milan.

Prima di poter iniziare una nuova avventura, infatti, il tecnico livornese dovrà trovare un'intesa per la risoluzione del contratto. Nelle ultime ore si è parlato di contatti frequenti con De Laurentiis e il presidente rossonero Scaroni, proprio per seguire da vicino la situazione: il presidente del club partenopeo vorrebbe accelerare la pratica e annunciare finalmente il tecnico. Anche dal fronte rossonero filtra un certo ottimismo: la situazione, infatti, dovrebbe sbloccarsi a breve.

Se non ci saranno colpi di scena, il futuro di Allegri è già scritto: salirà sulla panchina del Napoli. L'accordo è già presente e la volontà è ben chiara. resta soltanto da superare questo 'grande' scoglio, e poi l'ex tecnico del diavolo potrà ricominciare in un nuovo club.

 

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