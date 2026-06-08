Il punto più importante riguarda proprio il rapporto tra allegri e la squadra rossonera. L'allenatore, infatti, non ha dato le sue dimissioni, bensì è stato esonerato dal club dopo il mancato approdo in Champions League. A livello formale, perciò, Allegri è ancora un tesserato del Milan.

Prima di poter iniziare una nuova avventura, infatti, il tecnico livornese dovrà trovare un'intesa per la risoluzione del contratto. Nelle ultime ore si è parlato di contatti frequenti con De Laurentiis e il presidente rossonero Scaroni, proprio per seguire da vicino la situazione: il presidente del club partenopeo vorrebbe accelerare la pratica e annunciare finalmente il tecnico. Anche dal fronte rossonero filtra un certo ottimismo: la situazione, infatti, dovrebbe sbloccarsi a breve.

Se non ci saranno colpi di scena, il futuro di Allegri è già scritto: salirà sulla panchina del Napoli. L'accordo è già presente e la volontà è ben chiara. resta soltanto da superare questo 'grande' scoglio, e poi l'ex tecnico del diavolo potrà ricominciare in un nuovo club.