Albertini a Baresi: “Capitano vero, adesso siamo noi al tuo fianco”

A 64 anni, l'ex capitano del Milan e della Nazionale, Franco Baresi , è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo polmonare. La notizia ha suscitato una grande ondata di affetto e sostegno da parte del mondo sportivo e di tutti i tifosi, non solo milanisti, che si sono uniti nel fargli gli auguri di pronta guarigione. Ecco, di seguito, il messaggio di Albertini:

"Ciao Franco, Capitano vero (con la “C” maiuscola come meriti), ci hai insegnato a non mollare mai a testa alta, con dignità e silenzio. Adesso siamo noi al tuo fianco, pronti a restituirti un po’ di quella forza che hai sempre dato a tutti noi. Siamo con te e non vediamo l’ora di abbracciarti."