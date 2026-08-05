L'affetto globale per Baresi supera ogni rivalità. Il messaggio del Milan e della Famiglia Baresi arriva direttamente sui social

Alessia Scataglini
- Milano
Milan, Gonçalo Ramos si presenta cantando. E Rafa Leão ...

Milan, Gonçalo Ramos si presenta cantando. E Rafa Leão ...

La scomparsa di Franco Baresi ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di tutti i torsi del Milan non, ma al tempo stesso ah scatenato una grandissima ondata di affetto proveniente da ogni confine di fede calcistica. ?Franco': tutti l'hanno chiamato semplicemente in questo modo, con il nome di battesimo a testimonianza di quanto la sua figura, sempre elegante ed esemplare, fosse sentita vicina.

Dai messaggi sui social fino alla partecipazione del pubblico e delle istituzioni nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, il mondo del calcio si è stretto attorno alla famiglia Baresi e alla società rossonera per celebrare, un ultima volta, il suo grande mito.

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Il messaggio del Milan

A fronte di questa grandissima ondata d'affetto, il Milan ha voluto farsi portavoce del profondo senso di gratitudine provato dai familiari e da tutto l'ambiente rossonero, pubblicando sui propri canali social un lungo messaggio:
"A nome della famiglia Baresi, il Milan ringrazia di cuore tutti coloro che hanno reso omaggio a Franco. Un tributo spontaneo e senza confini, che testimonia quanto profonda sia l'impronta che il Capitano ha lasciato nella vita di tante persone. L'affetto, il rispetto e la vicinanza ricevuti resteranno nel cuore della famiglia Baresi e di tutta la comunità rossonera. Franco Baresi è la storia del Milan. E continuerà a esserlo. 6. Per Sempre".

Un'eredità immortale

Le manifestazioni di rispetto arrivate in questi giorni confermano nuovamente la grandezza della bandiera rossonera. franco Baresi non è stato soltanto il leader principale del Milan degli immortali e della Nazionale Azzurra, ma ha rappresentato anche i valori più sani di questo sport: rispetto, lealtà e disciplina. Un esempio che rimarrà impresso per sempre sia nel mondo rossonero, che nel calcio Mondiale.

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