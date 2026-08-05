La scomparsa di Franco Baresi ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di tutti i torsi del Milan non, ma al tempo stesso ah scatenato una grandissima ondata di affetto proveniente da ogni confine di fede calcistica. ?Franco': tutti l'hanno chiamato semplicemente in questo modo, con il nome di battesimo a testimonianza di quanto la sua figura, sempre elegante ed esemplare, fosse sentita vicina.

Dai messaggi sui social fino alla partecipazione del pubblico e delle istituzioni nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, il mondo del calcio si è stretto attorno alla famiglia Baresi e alla società rossonera per celebrare, un ultima volta, il suo grande mito.

Il messaggio del Milan

"A nome della famiglia Baresi, il Milan ringrazia di cuore tutti coloro che hanno reso omaggio a Franco. Un tributo spontaneo e senza confini, che testimonia quanto profonda sia l'impronta che il Capitano ha lasciato nella vita di tante persone. L'affetto, il rispetto e la vicinanza ricevuti resteranno nel cuore della famiglia Baresi e di tutta la comunità rossonera. Franco Baresi è la storia del Milan. E continuerà a esserlo. 6. Per Sempre".

Un'eredità immortale

A fronte di questa grandissima ondata d'affetto, il Milan ha voluto farsi portavoce del profondo senso di gratitudine provato dai familiari e da tutto l'ambiente rossonero, pubblicando sui propri canali social un lungo messaggio:Le manifestazioni di rispetto arrivate in questi giorni confermano nuovamente la grandezza della bandiera rossonera. franco Baresi non è stato soltanto il leader principale del Milan degli immortali e della Nazionale Azzurra, ma ha rappresentato anche i valori più sani di questo sport: rispetto, lealtà e disciplina. Un esempio che rimarrà impresso per sempre sia nel mondo rossonero, che nel calcio Mondiale.