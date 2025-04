Addio a Giuseppe Farina, ex presidente del Milan: fu lui a cedere il club a Berlusconi

Gli anni complicati alla guida del Milan

Farina rilevò il Milan il 19 gennaio 1982, subentrando a Gaetano Morazzoni in un momento difficile per la società. All’epoca sulla panchina sedeva Gigi Radice, ma dopo pochi giorni Farina scelse di affidare la squadra a Italo Galbiati. Tuttavia, la stagione si concluse con una dolorosa retrocessione in Serie B, la seconda nella storia del club.