Se è una motivazione ulteriore rovinare i sogni nerazzurri: "No, la motivazione non viene dall'avversario che può fare questo o quello. Viene dal nostro lavoro giorno per giorno. Abbiamo giocato due giorni fa. Pensiamo a parliamo a cosa fare per creargli difficoltà. Abbiamo parlato dell'ultima partita in vista di questa, ma non di queste cose. Non entrano in spogliatoio queste cose. Mi dispiace che possiamo competere solo in Coppa Italia, quindi pensiamo a domani, focalizzati solo al nostro lavoro".