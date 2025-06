Addio a Gaetano Morazzoni: scomparso l’ex Presidente del Milan

La sua carriera politica, iniziata nelle fila della Democrazia Cristiana, lo ha visto ricoprire numerose cariche. È stato vicesindaco di Rho all'epoca del sindaco Carlo Landoni e assessore in entrambi i Comuni di Rho e Milano. In ambito istituzionale, ha servito come parlamentare per due legislature consecutive, dal 1976 al 1983, e ha ricoperto la carica di vicepresidente della Fondazione Fiera Milano.