Theo Hernandez saluta il Milan, ma chi al suo posto? Il sostituto era già in casa...

Come ricordato da Calciomercato.com, infatti, Kerkez è stato un giocatore del Milan per una sola stagione, dal 2021 al 2022, prima di essere ceduto all'AZ Alkmaar per 2,7 milioni di euro. Nell'estate del 2023, poi, il club olandese lo cedette a sua volta, al Bournemouth, per 18 milioni di euro. In rossonero, Kerkez non giocò mai in Prima squadra, collezionando 32 presenze con la Primavera. Tuttavia, gli addetti ai lavori parlavano di un giocatore molto talentuoso, con una corsa molto simile proprio a quella di Theo Hernandez. A distanza di 3 anni, il Milan perde uno dei migliori terzini in circolazione e guarda il Liverpool acquistare proprio colui che, oggi, lo avrebbe potuto sostituire.