Calciomercato Milan, de Paul torna in Serie A? Tare ci pensa: ecco i dettagli

Intanto, però, come rivelato da 'TMW', nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra l'entourage di de Paul e alcuni club italiani: su tutti, a quanto pare, il Milan, che lo apprezza. Giorni caldi per il numero 5 dell'Atléti, che, a breve, scioglierà le riserve sul suo futuro.

Per de Paul, ad ogni modo, potrebbe prospettarsi anche la possibilità di varcare i confini europei e approdare nella Saudi Pro League araba, dove sono pronti a piazzare il colpo. Il Galatasaray intanto ci prova concretamente e a breve potrebbe arrivare una proposta ufficiale per dare il via alle trattative. Vedremo se l'interesse del Milan si concretizzerà o meno in un'offerta.