Il Milan vorrebbe regalare Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, al nuovo allenatore Massimiliano Allegri in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo 'Il Giornale' oggi in edicola, per intavolare un'eventuale trattativa con la Juventus, potrebbero essere utilizzati i soldi in arrivo dalla cessione di Theo Hernández all'Al-Hilal di Simone Inzaghi per 30 milioni di euro, bonus inclusi.