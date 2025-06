Calciomercato, il Milan ci prova seriamente per Jashari: le ultime news

Tentativo concreto del Milan per assicurarsi Ardon Jashari, centrocampista del Bruges, in questa sessione estiva di calciomercato

Per Jashari, grande obiettivo per il centrocampo, il Milan si è mosso nelle ultime ore con nuovi contatti con il Bruges e con un'offerta da 30 milioni di euro, bonus inclusi. Operazione, secondo la 'rosea', comunque non semplice: i nerazzurri, per privarsi del loro gioiello, chiedono 40 milioni di euro.