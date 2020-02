Siviglia, Suso in campo 66 minuti: andalusi sconfitti 2-1 a Vigo

NEWS MILAN – Con le vittorie di Getafe e Atletico Madrid, il Siviglia di Jesùs Suso perde il quarto posto in classifica. In questo momento, infatti, gli andalusi sono al quinti posto appaiati ai Colchoneros (quarti) a quota 39 punti, mentre il Getafe – autentica sorpresa di questo torneo – è a 42. Per l’ex Milan 66 minuti in campo, prima di essere sostituito da Banega nella ripresa. E’ fondamentale ricordare che il riscatto da parte del Siviglia per Suso diventerà obbligatorio solo al raggiungimento di determinate condizioni, tra cui l’approdo in Champions League della squadra di Lopetegui. Un punto nelle ultime due gare per i biancorossi. Intanto, il Bayern Monaco non sembra intenzionato a riscattare Coutinho: ecco le ultime>>>

