Calciomercato – Dalla Spagna: il Bayern Monaco non riscatterà Coutinho

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, popolare quotidiano sportivo spagnolo, il Bayern Monaco avrebbe deciso di non riscattare Philippe Coutinho, classe 1992, fantasista brasiliano acquistato dal club bavarese la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Barcellona.

Il Bayern Monaco ha pagato al Barça già 8,5 milioni di euro per il prestito oneroso di Coutinho. La società di Säbener Straße, però, avrebbe deciso di non versare i 120 milioni di euro stabiliti per trasformare l’acquisto dell’ex calciatore di Inter e Liverpool in definitivo. Fin qui, in stagione, Coutinho ha segnato 7 gol e fornito 8 assist in 26 gare totali con i biancorossi di Germania.

L'entourage di Coutinho, allertato della situazione dal Bayern Monaco, avrebbe dunque già cominciato a guardarsi intorno per trovare al riccioluto trequartista una nuova sistemazione. Sondata l'opzione Juventus, ma anche quella di un possibile ritorno all'Inter.

