Serie A, cinque squadre per tre posti-Champions: il calendario a confronto

Milan, Inter, Lazio, Roma e Atalanta sono in piena lotta per centrare la qualificazione alla prossima Champions League: il calendario a confronto

Enrico Ianuario

Il campionato di Serie A attualmente in corso sta dando risalto un'entusiasmante lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Escludendo il Napoli, club che sta occupando meritatamente il primo posto in campionato, sono ben cinque le squadre in corsa per centrare un piazzamento nell'edizione della competizione europea più importante. Inter, Lazio, Roma, Milan e Atalanta di settimana in settimana continuano a scambiarsi posizioni in classifica. Mancano ancora 13 giornate al termine del campionato: vediamo quale squadra avrà il calendario più semplice e, in teoria, più possibilità di qualificarsi in Champions League. In questa analisi si esclude la Juventus, squadra che senza la penalizzazione di 15 punti sarebbe seconda a pari merito con l'Inter ma che, complice la sconfitta di ieri contro la Roma, momentaneamente occupa l'ottava posizione in classifica, con il quarto posto distante 12 lunghezze.

Lotta Champions, il calendario dell'Inter — L'Inter di Simone Inzaghi si trova al secondo posto con 50 punti, frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Probabilmente i nerazzurri hanno il calendario più complicato rispetto alle altre concorrenti, in quanto dovranno affrontare Juventus, Lazio, Roma, Napoli e Atalanta. Oltre a queste squadre, l'Inter dovrà vedersela anche contro avversarie molto insidiose come Spezia, Fiorentina, Salernitana, Monza, Empoli, Verona, Sassuolo e Torino, tutti club che sono in lotta chi per la salvezza e chi per un piazzamento in Conference ed Europa League.

Il calendario della Lazio — Il lavoro di Sarri sta ripagando, tanto che la sua Lazio adesso è in piena corsa per la qualificazione in Champions League. I biancocelesti, da qui al termine del campionato, tra le squadre ritenute più forti, dovranno affrontare Roma, Juventus, Inter e Milan. Delle vere e proprie battaglie, verrebbe da dire. Oltre a queste, la Lazio dovrà vedersela contro la sorpresa Bologna, in piena lotta per la Conference League, Monza, Spezia, Torino, Sassuolo, Lecce, Udinese, Cremonese ed Empoli. Non ha un calendario esageratamente complicato, ma presenta diverse partite ricche di insidie.

Il calendario della Roma — Il gioco della squadra allenata da Mourinho non entusiasma, ma in un modo o nell'altro i risultati stanno arrivando. La Roma avrà un calendario abbastanza simile a quello dei suoi concittadini laziali, i quali dovranno ancora affrontarsi. Oltre al derby, i giallorossi dovranno vedersela contro Atalanta, Milan e Inter, mentre saranno squadre insidiose Sassuolo, Torino, Udinese, Monza, Bologna e Fiorentina. Più abbordabili, almeno sulla carta, le partite contro Sampdoria, Salernitana e Spezia.

Il calendario del Milan — La sconfitta contro la Fiorentina ha complicato, e non poco, il percorso dei rossoneri, i quali erano reduci da un febbraio molto positivo. La squadra di Pioli dovrà affrontare squadre blasonate come Napoli, Roma, Lazio e Juventus, così come non mancheranno gare molto insidiose. Il Milan dovrà affrontare anche Salernitana, Udinese, Empoli, Bologna, Lecce, Cremonese, Spezia, Sampdoria e Verona.

Il calendario dell'Atalanta — Anche l'Atalanta è reduce da risultati non entusiasmi, perdendo tra l'altro proprio contro il Milan domenica scorsa. La squadra di Gasperini affronterà Napoli, Roma, Juventus e Inter, così come dovrà confrontarsi contro Empoli, Cremonese, Bologna, Fiorentina, Torino, Spezia, Salernitana, Verona e Monza.

Ad oggi è difficile dire quale di queste squadre abbia il calendario più favorevole, in quanto tutte e cinque stanno peccando di continuità. Probabilmente per il modo di giocare propositivo, dinamico e offensivo, le squadre che avrebbe più chance di qualificazione sono Milan, Lazio e Inter, con Roma e Atalanta subito dietro. Ma il calcio, si sa, non è una scienza esatta: vedremo come andrà a finire. Mercato Milan, arrivano conferme dalla Spagna: "Lo cercano davvero".

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!