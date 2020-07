Verso Sampdoria-Milan, vincere per il quinto posto: Pioli ci crede ancora

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, in edicola, mette il punto sulla voglia di quinto posto di Stefano Pioli. Un obiettivo che rappresenta una sorta di scudetto per il Milan, partito malissimo con Marco Giampaolo e ripresosi alla grande dopo l’avvento dell’ex Fiorentina. Un traguardo raggiunto lo scorso anno da Gennaro Gattuso, che aveva addirittura sfiorato la tanto ambita Champions League, non arrivata per un solo punto. I rossoneri hanno poi deciso di rinunciare all’Europa League causa Fair Play Finanziario, ma questa è un’altra storia.

L’anno prossimo il Milan giocherà in Europa League e vuole farlo entrando dalla porta principale. Pioli non ha intenzione di mollare il quinto posto, che vorrebbe dire accesso diretto alla competizione. La Roma, al momento, è davanti 4 punti a due giornate dalla fine. Sembra difficile sperare in un tracollo verticale dei giallorossi, ma è l’unico modo per provarci. I preliminari complicherebbero un po’ i programmi rossoneri: l’Uefa ha già stabilito il 17, il 24 settembre e il 1° ottobre come date in cui si disputeranno i match prima dell’inizio della fase a gironi del 22 ottobre.

Iniziare la nuova stagione in maniera stressante, così come terminerà questa, non è il massimo, ma il Milan si farà trovare pronto. Lo ha dichiarato Stefano Pioli qualche giorno fa in conferenza stampa e lo ha ribadito nella giornata di ieri, quando ha promesso impegno e serietà per un obiettivo sì difficile, ma non ancora perso: “Dobbiamo credere nel quinto posto e fare più punti possibili, purtroppo non dipende solo da noi, ma i nostri risultati si”. Con un Ibrahimovic in più, inoltre, vietato arrendersi: “Ci ha migliorato in tante cose sul campo, ma anche dal punto di vista della personalità e del carattere”

