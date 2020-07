Cessione Milan, arriva Arnault e porta Guardiola e Mbappé: l’indiscrezione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’edizione odierna de ‘Il Giornale’ ha lanciato un’indiscrezione clamorosa: in ambienti finanziari le voci sull’acquisto del Milan da parte del miliardario Bernard Arnault continuano a non placarsi: si parla di di un accordo da completare nel giro di 12 mesi. Da tempo ormai il nome dell’imprenditore francese circola in orbita rossonera, ma il club ha sempre smentito il tutto. Adesso, però, queste voci sono state condite da un dettaglio di certo non trascurabile: insieme al proprietario della catena di lusso LVMH potrebbero arrivare Pep Guardiola come allenatore e il fuoriclasse francese Kylian Mbappé.

Una coppia che permetterebbe al Milan un salto di qualità immediato con conseguente inserimento nella lista delle big europee. Anche stavolta però da Casa Milan arrivano secche smentite. Intanto le voci continuano a non fermarsi…

