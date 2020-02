Verso Milan-Juventus, Sarri: “Rossoneri molto migliorati ultimamente”

ULTIME NEWS MILAN – Finito nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta contro il Verona, Maurizio Sarri ha parlato del match in Coppa Italia contro il Milan. La Semifinale d’andata sarà difficilissima per l’ex tecnico di Napoli e Chelsea, perché i rossoneri hanno dimostrato una buonissima condizione nelle ultime partite. Ecco le sue parole riportate da ‘Tuttosport’: “Milan? Una squadra che è migliorata molto nelle prestazioni e nei risultati. Viene da un Derby perso in maniera discutibile, nel senso che nel primo tempo ha dominato. Ecco perché dico che sarà una partita complicata, questo è evidente”. Intanto ecco le parole di un ex calciatore sull’impatto di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

