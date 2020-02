Ballotta: “Ibrahimovic? Il suo arrivo ha salvato la stagione del Milan”

NEWS MILAN – Marco Ballotta, ex portiere di Lazio, Inter e Modena, nell’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo ritorno al Milan.

“Può ancora dare il suo apporto sia in campo che nello spogliatoio. E’ un punto di riferimento ed è ovvio che non ci si può basare su di lui per il futuro per ovvie ragioni anagrafiche – dice Ballotta -. Sicuramente il suo avvento ha salvato la stagione rossonera.Quest’anno sicuramente Ibra serve tanto perchè caratterialmente manca un leader capace di prendere in mano la squadra. Con lo svedese hanno messo a posto tante cose, sicuramente aiuta ma deve anche essere aiutato perchè non può fare tutto da solo”. Intanto ecco le dichiarazioni che lo svedese ha rilasciato a “Striscia la notizia”, continua a leggere >>>

