Verso Milan-Atalanta, Gasperini teme i rossoneri: “La peggior squadra da affrontare”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una partita importantissima per l’Atalanta quella contro il Milan. Con una vittoria i nerazzurri potrebbero portarsi addirittura a -3 dalla capolista Juventus e potrebbero alimentare le speranze di un sogno chiamato scudetto. Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, si è dimostrato però particolarmente preoccupato per il match contro i rossoneri. Ecco le sue parole riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’: “Il Milan? La peggior squadra da affrontare in questo momento: forse la squadra più in forma. Questi sono test importanti, danno grandi stimoli”.

