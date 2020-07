Calciomercato Milan – Rebic, domani contatto telefonico con l’Eintracht

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, domani ci sarà un contatto telefonico tra il Milan e l’Eintracht Francoforte. Il motivo? Ovviamente l’intenzione dei rossoneri di prolungare il rapporto con Ante Rebic. Dopo l’incontro con l’agente Fali Ramadani, la società ha fretta di mettere nero su bianco per uno dei giocatori che ha favorito la risalita del Milan. Acquisto a titolo definitivo? Difficile dirlo, perché il croato è legato all’operazione André Silva. Entrambi sono arrivati nelle rispettive squadre in prestito biennale, senza diritto di riscatto. Le valutazioni sonno diverse al momento, per questo motivo si potrebbe optare per un prolungamento del prestito fino al 2022 con un conseguente rinnovo di contratto per i giocatori fino al 2023.

