Verso Milan-Atalanta, sfida tra le squadre più belle del post-Covid

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, effettua un interessante paragone tra il Milan e l’Atalanta. Si mette in evidenza il momento che ha reso grande l’Atalanta, reduce da 4 sconfitte in 5 partite, con quello del Milan, sconfitto in casa dal Genoa prima del lockdown. Due momenti estremamente negativi, che hanno dato forza ad entrambe le squadre, brave a far diventare i momenti bui più che positivi. La squadra di Stefano Pioli ha subito la peggiore sconfitta della stagione proprio contro i bergamaschi, un 5-0 difficile da digerire per un club tanto blasonato. I primi segnali positivi arrivano già a gennaio, con i gol di Ante Rebic e l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.

Nessuno è ritornato in campo post-Covid con la convinzione e il bel gioco di Milan e Atalanta. Le due squadre sono le uniche imbattute della Serie A e sono state capaci di sottomettere anche la Juventus (vittoria per i rossoneri, pareggio amaro per i nerazzurri). Le due sfidanti di stasera sono le squadre più belle perché hanno messo in campo intensità e idee, in un momento che definire difficile è un eufemismo. Un calcio verticale, che Ivan Gazidis ha sottolineato elogiando il confermato Pioli.

Oltre al gioco spumeggiante, Milan e Atalanta hanno messo in campo tantissimi gol. I rossoneri hanno il miglior attacco, 27 gol segnati contro i 25 della squadra di Gasperini, che però ha tenuto più volte la porta chiusa, 4 clean sheet contro i 2 dei padroni di casa di questa sera. Un altro dato che impressiona in casa Milan è quello dei tiri in porta (70 contro i 62 dell’Atalanta), perché per il Diavolo il problema principale era proprio quello di costruire e segnare. Appuntamento a questa sera dunque, per una partita che promette gol e spettacolo in questo periodo in cui il calcio sembra un po’ meno lo sport amato da tutti.

