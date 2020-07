Calciomercato Milan – Scamacca possibile vice Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport, Gianluca Scamacca potrebbe essere il vice Zlatan Ibrahimovic in caso di permanenza dello svedese. Ibra, infatti, non ha ancora preso la decisione definitiva sul suo futuro, che arriverà a fine campionato quando si incontrerà con la dirigenza rossonera. In caso di rinnovo, il Milan comunque punterà un attaccante centrale, giovane e di talento, che possa crescere alle spalle dello svedese. La punta del Sassuolo è un nome che piace molto.

